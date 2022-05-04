Происшествия

Безработный украл рюкзак из «Тойоты» псковички

Две кражи имущества раскрыли полицейские Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 26 апреля из автомашины «Тойота», стоявшей у дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, похитили рюкзак. В нем находились документы, деньги и вещи. Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный житель Пскова 1996 года рождения.

Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Большую часть похищенного изъяли, ведется следствие. В ведомстве добавили, что пострадавшая в социальных сетях поблагодарила дознавателей и других сотрудников ОМВД России по Псковскому району за их добросовестную работу и своевременно оказанную помощь.

Помимо этого, 29 апреля в полицию обратилась 27-летняя псковичка. Она сообщила, что из примерочной кабинки магазина в деревне Борисовичи у нее похитили смартфон. Причиненный ущерб составил свыше 77 тысяч рублей. Полицейские, воспользовавшись записью с камеры видеонаблюдения, сумели по «горячим следам» раскрыть и это противоправное деяние.

В краже подозревается безработная псковичка 1992 года рождения. Похищенный телефон изъяли, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.