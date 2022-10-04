Происшествия

Сильный ветер повалил деревья на Мелетовском кладбище в Псковском районе

Сильный ветер 3 октября повалил три дерева на Мелетовском кладбище в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«3 октября сильный ветер повалил три дерева на Мелетовском кладбище. Одно из них повредило ограду с северной стороны Успенской церкви», - рассказали в музее.

Сотрудники музея при помощи охранников устранили повреждения - выпилили часть стволов и освободили территорию кладбища, примыкающей к ограде памятника XV века.

Смотрите также Из-за шквалистого ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра 3 октября дерево упало на припаркованную возле подъезда машину на улице Алтаева, 8 в Пскове.