Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Невельском районе

Женщина погибла при пожаре в деревне Дубище Невельского района 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь повредил жилой дом по всей площади, сгорела кровля и хозяйственная пристройка. В 7:30 сотрудники пожарной охраны обнаружили на месте происшествия тело женщины 1951 года. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание внутри дома.

Также в 19:39 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании в Пыталово. Из-за неисправности печи в хозяйственной постройке сгорел чердак. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти жилой дом и две хозяйственные пристройки.

В 23:01 сотрудникам пожарной охраны сообщили о возгорании автомобиля в Великолукском районе. В грузовом автомобиле марки Volvo выгорела кабина. В прицепе огонь повредил брезентовый навес.

Кроме того, в 23:41 поступило сообщение о возгорании в деревне Идрица Себежского района. Там сгорел жилой дом. Предварительная причина пожара – поджог. Удалось спасти два жилых дома и две хозяйственные постройки.