Происшествия

Жителя Локнянского района осудили за незаконный сбыт наркотиков

23-летнего жителя Локнянского района приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июле при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был выявлен факт незаконной реализации наркотического средства, относящегося к производным вещества N-метилэфедрон, за денежное вознаграждение. Масса вещества составила 0,759 грамма, что является значительным размером.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.