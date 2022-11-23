Происшествия

Стаю волков застрелили охотники в Бежаницком районе. ФОТО

Охотники убили четверых волков в Бежаницком районе. В группе «Подслушано в Бежаницах» опубликованы фотографии, на которых более 30 мужчин позирует на фоне застреленных животных.

Фото здесь и далее: «Подслушано в Бежаницах» / «ВКонтакте»

Предположительно, звери были убиты в деревне Забор.

На видео, снятом перед охотой, жители двух районов – Дедовичского и Бежаницкого – объяснили причины массового отстрела: «Хотим уничтожить злодеев, которые мешают нам охотиться».

«Смотрите, что натворили: убили четырёх нахальных волков», – отметили местные жители уже после охоты.

Ранее волки загрызли домашнюю собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района.