Стаю волков застрелили охотники в Бежаницком районе. ФОТО

Охотники убили четверых волков в Бежаницком районе. В группе «Подслушано в Бежаницах» опубликованы фотографии, на которых более 30 мужчин позирует на фоне застреленных животных.
Фото здесь и далее: «Подслушано в Бежаницах» / «ВКонтакте»
Предположительно, звери были убиты в деревне Забор.
На видео, снятом перед охотой, жители двух районов – Дедовичского и Бежаницкого – объяснили причины массового отстрела: «Хотим уничтожить злодеев, которые мешают нам охотиться».
«Смотрите, что натворили: убили четырёх нахальных волков», – отметили местные жители уже после охоты.
Ранее волки загрызли домашнюю собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района.