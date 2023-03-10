Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области

Два жилых дома сгорели в Псковской области 12 и 13 марта. Один из них горел в селе Велье Пушкиногорского района. Причина возгорания устанавливается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

А утром 13 марта жилой дом сгорел в деревне Балая Дновского района. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилого дома.

Кроме того, вчера горела двухкомнатная квартира в доме №3 в деревне Блажи Пушкиногорского района. Причину возгорания устанавливают.