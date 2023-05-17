Происшествия

Великолучане лишились документов из-за пожара в результате спецоперации в Киргизии

Группа иностранных туристов в Киргизии, в том числе граждане России, среди которые двое великолучан Елена Гаврилова и Михаил Захаров, лишилась документов и имущества в результате пожара в доме, где местный спецназ проводил операцию, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Группа туристов, в которой, кроме россиян, находились граждане Белоруссии и Франции, остановилась в одном из частных домов в селе Дмитриевка Чуйской области Киргизии. В этом же доме, как выяснилось позже, арендовал помещение участник вооруженной группировки. Сотрудники киргизских правоохранительных органов перед началом штурма эвакуировали туристов в безопасное место. Однако их личные вещи и документы при этом остались в доме, в котором в ходе спецоперации произошло возгорание.

«Только у двоих остались паспорта. У остальных 16 человек все сгорело - паспорта, деньги и ноутбуки», - цитирует ТАСС одного из утративших документы россиянина Дмитрия Анисимкова. По его словам, россияне рассчитывают на помощь российского посольства в получении новых удостоверений личности.

В среду утром в селе Дмитриевка бойцы спецназа и МВД Киргизии провели операцию по нейтрализации вооруженной преступной группы, которая причастна к вооруженном нападению в Ошской области. Во время штурма один из участников банды, принимавший участие в боевых действиях на территории Сирии в составе террористов, был ликвидирован. В перестрелке ранения получили двое спецназовцев.