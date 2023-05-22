Происшествия

Великолучанка заплатит 9 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранца

Жительницу города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранца (статья 322.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

13 марта женщина пришла в Многофункциональный центр города Великие Луки и внесла в бланк «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина» ложные сведения о прибытии иностранца, тем самым совершила преступление.

Приговор вынес мировой судья города Великие Луки. Женщину признали виновной, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.