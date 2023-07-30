Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили на берегу реки Вскувица в Великолукском районе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу на берегу реки Вскувица в Великолукском районе 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в лесу на берегу реки Вскувица идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).