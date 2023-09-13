Происшествия

Пьяная жительница Палкинского района пырнула бывшего сожителя ножом

28-летнюю жительницу Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью бывшего сожителя (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 11 сентября девушка выпивала со своим бывшим сожителем, между ними произошла ссора. В ходе взаимных оскорблений подозреваемая взяла нож и ударила им мужчину в живот. Потерпевший был экстренно госпитализирован и прооперирован в Псковской областной больнице.

В настоящее время следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.