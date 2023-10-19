Происшествия

Пропавших псковских рыбаков продолжают искать в акватории реки Великой

Мужчин 1968 и 1971 годов рождения, которые предположительно уехали на рыбалку в район устья реки Великой 14 октября, продолжат искать сегодня, 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Заявка на оказание помощи при проведении поисковых работ в акватории реки Великой поступила в МЧС от ОМВД России по Псковскому району 17 октября. По состоянию на 18 октября поиски завершены, граждане не найдены.

19 октября запланирован совместный выезд сил и средств поисково-спасательного отряда города Пскова и сотрудников ОМВД России по Псковскому району для проведения поисковых работ.

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Ранее сообщалось, что к поиску пропавших рыбаков присоединился отряд «ЛизаАлерт».