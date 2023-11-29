Происшествия

Шоколад и комплектующие стали добычей серийного вора в Великих Луках

Прокурор города Великие Луки Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города, который совершил серию краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что в период с 1 июня по 27 августа обвиняемый похитил из четырех магазинов, находящихся на территории города, различный товар: от шоколадок до комплектующих персонального компьютера. Общий ущерб от противоправных действий составил около 25 тысяч рублей.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.