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Устроившую стрельбу в школе восьмиклассницу из Брянска травили одноклассники - СМИ

Устроившую стрельбу в школе восьмиклассницу из Брянска травили одноклассники, сообщается в Telegram-канале «112».

«Короче, все было нормально до второго урока. Приехала полиция, скорая... Все. Девушка пронесла "дробаш" в рюкзаке и на втором уроке были слышны выстрелы. Завуч попросил закрыть дверь. Потом после сигнала мы побежали в раздевалку, но пока мы шли, на третьем этаже была кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы. Она была нормальной, пока ей не сказали: "Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная"», – рассказал очевидец события.

Ученик брянской гимназии рассказал, что девушку травили одноклассники. Сегодня она опоздала на урок, зашла в класс, села, а после достала ружье и начала стрелять в своих обидчиков.