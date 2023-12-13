Происшествия

Пожар в котельной жилого дома удалось потушить спасателям в Новоржеве

Пожар в помещении котельной жилого дома в Новоржеве и еще четыре возгорания удалось потушить спасателям за минувшие сутки в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о пожаре в Новоржеве в переулке Рабочем поступило в МЧС утром в 4:51. Помещение котельной жилого дома размером 3,5х2 метра выгорело. Причиной стал, предположительно, аварийный режим работы электросети внутри сгоревшей части дома. Удалось спасти жилой дом на две семьи.

В деревне Горнихино Островского района полностью сгорел грузовой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 10:33. Короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля стало возможной причиной пожара.

Кроме того, три бесхозные постройки сгорели в деревне Маяково Стругокрасненского района, на улице Мира в Бежаницах и в деревне Бакино Пушкиногорского района. Во всех трех случаях возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

При пожаре в Бежаницах сотрудникам ведомства удалось спасти два жилых дома и три хозяйственных постройки.