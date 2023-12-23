Происшествия

17-летняя девушка пропала в псковской деревне Родина

17-летняя Александра Фролова пропала в деревне Родина Псковского района. 19 декабря девушка ушла из дома в неизвестном направлении, сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, черные волосы до плеч, серо-голубые глаза. На подбородке у девушки есть родинка.

Пропавшая была одета в красную куртку, черные кроссовки с белыми полосками сбоку.

Информацию, которая поможет найти Александру Фролову, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.