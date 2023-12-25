Происшествия

За нарушение срока рассмотрения обращений ответил в суде работник администрации Гдовского района

Работника администрации Гдовского района привлекли к ответственности за нарушение срока рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установили, что ответ на обращение жителей района в установленный законом срок не направлен. В результате прокуратура в отношении работника администрации Гдовского района возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ.

Мировой судья признал виновным работника администрации в совершении административного правонарушения, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.