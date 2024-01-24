Происшествия

Поиск пропавшей в порховской деревне 11-летней девочки продолжают водолазы

11-летнюю Маргариту Антипову, которая пропала в деревне Полоное Порховского района 1 января, ищут в акватории реки Полонка. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Произошла трагедия, пропала девочка 11 лет. Сейчас работают специалисты из Петербурга, думаем, что она утонула. Поисковые мероприятия запланированы до конца недели», - сказал Алексей Овсянников.

Он отметил, что, если девочку до конца недели не найдут, поисковые работы начнут вести на всей протяженности реки Полонка.