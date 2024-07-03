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Происшествия

В России в июне утонули 812 человек

05.07.2024 13:27|ПсковКомментариев: 0

Вода унесла жизни 812 человек в РФ в июне, сообщил журналистам начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

«С начала летнего периода гибель [людей на воде], к сожалению, возросла, за последний месяц [погибли] 812 человек, из них 155 детей. На оборудованных пляжах, на которых осуществляют надзор подразделения МЧС России, погибли всего лишь семь человек», - сказал он.

Всего с начала года, по его данным, на воде погибли 1 439 человек, в том числе 201 ребенок. Спасены 913 человек, пишет ТАСС.

Причиной трагедий в половине случаев является купание в необорудованных местах. При этом треть всех утонувших находилась в состоянии опьянения. Всего в 5% случаев гибнут при катании на маломерных судах, но число таких погибших составило 73.

Источник: Псковская Лента Новостей
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