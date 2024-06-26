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Опрос показал, сколько россиянки хотят тратить на себя каждый месяц

Почти четверти россиянок на уход за собой хотелось бы иметь от 100 до 250 тысяч рублей ежемесячно, а каждой десятой - не менее 250 тысяч рублей, в расходы входят маникюр раз в две недели, уходовые процедуры и покупки без повода, подсчитали специалисты портала «Леди Mail.ru» (проект VK).

«Сколько россиянки хотели бы тратить на себя: маникюр, косметика, одежда и другие радости жизни?... 24% принявших участие в опросе назвали промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а еще 10% на эти желания необходимо не менее 250 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

При этом трети представительниц женского пола на «базовые» желания нужно от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно, а такому же числу девушек требуется от 25 до 50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

По словам аналитиков, для полного счастья 12% респонденток достаточно суммы от 50 до 100 тысяч рублей, 30% - от 100 до 200 тысяч рублей, а более четверти мечтают о доходе от 200 до 300 тысяч рублей. В свою очередь 18% россиянок для счастья нужно от 300 до 500 тысяч рублей, 14% - от полумиллиона.

Кроме того, зарабатывать эту сумму большинство участниц опроса хочет самостоятельно: 52% определили «доход мечты» как собственный. Почти 40% ответили, что сумму, которая сделает их счастливыми, они могут зарабатывать вместе с партнером, а 9% готовы полностью возложить груз ответственности за финансовое благополучие на плечи своей второй половинки.