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Кинолог дал советы по поискам потерявшегося питомца

Потерявшихся на природе питомцев следует искать незамедлительно и привлекать к этому процессу как можно большее число участников, так как вероятность найти собаку наиболее высока лишь первые сутки после пропажи, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Находясь в незнакомом лесу, даже взрослые собаки могут дезориентироваться в большом открытом пространстве. Поддавшись испугу, они могут потеряться в лесной чаще. В этой ситуации у хозяина нет времени на панику, важно действовать сразу. Как только обнаружили, что собака пропала, обследуйте ближайшую местность, привлеките к этому друзей, родственников и знакомых. Зовите питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на ваш голос», – сказал Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что шансы найти собаку в первые 24 часа после пропажи гораздо выше, чем после. Кроме того, он посоветовал периодически возвращаться на место, где собака пропала, потому что она может выйти обратно по своему следу. Голубев также порекомендовал опросить прохожих и жителей ближайших домов, так как инстинктивно собака может идти к жилищу человека, а не вглубь леса.

Также важно, по словам кинолога, составить объявление о пропаже и обязательно приложить к нему фотографию собаки. Распечатанное объявление стоит расклеить во всех ближайших населенных пунктах, и не забыть остановки, заправки и придорожные кафе. Кроме того, объявление можно разместить на специализированных онлайн-ресурсах, например, форумах поиска потерявшихся животных или местных пабликах, пишет РИА Новости.

Ещё можно обратиться к местным охотникам, у которых, скорее всего, есть свой форум. Есть вероятность, что собака может прибиться к охотникам, которые хорошо знают лес, отметил президент РКФ.

«Не прекращайте поиски. Собаку могли найти волонтеры или просто неравнодушные люди, отвечайте на все отклики и используйте все ресурсы для распространения информации. Бывали случаи, когда собаку находили спустя два-три года после пропажи», - дал он ещё один совет.

Чтобы предотвратить пропажу собаки, следует позаботиться о её безопасности заранее, рассказал Голубев. Если питомец не знаком с лесом, в первые прогулки лучше не спускать его с поводка и внимательно за ним следить. Тем, кто всё же решится отпустить собаку погулять самостоятельно, он порекомендовал воспользоваться GPS-трекером, которые, как правило, встроены в специальные ошейники.

«Встроенный маячок работает на базе спутниковой связи. Устройство привязано к мобильному приложению, где в режиме реального времени принимает сигнал. Таким образом, хозяин всегда знает точные координаты питомца. Для того, чтобы трекер работал корректно, необходим доступ к интернету. Но, даже если вы воспользуетесь специальным ошейником, обязательно следите за всеми передвижениями питомца. Помните, что ответственность за питомца полностью ложится на плечи хозяина. Даже если у собаки есть GPS-трекер, это не значит, что она может самостоятельно гулять без опасности для её жизни и здоровья», - заключил он.