Сертификаты «Итальяниссимо» будут выдавать российским ресторанам

Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат «Итальяниссимо», который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
«Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое», - сказал Пелаццо.
Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства, пишет РИА Новости.
«Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо"», - уточнил глава торгпалаты.
Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации.
«Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни», - заявил глава торгпалаты.
Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню.
«
"Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты.
Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.