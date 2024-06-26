В России и мире

Сертификаты «Итальяниссимо» будут выдавать российским ресторанам

Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат «Итальяниссимо», который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

«Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое», - сказал Пелаццо.

Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства, пишет РИА Новости.

«Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо"», - уточнил глава торгпалаты.

Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации.

«Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни», - заявил глава торгпалаты.

Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню.

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"Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты.

Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям.

«Это вкуснаяработа, но важно хорошо её делать. Потом клиенты сравнивают», - заявил Пелаццо.

По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.