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Специалист объяснил, как избежать солнечного ожога

Если оставаться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы - до 10:00 и вечерние - после 17:00», - рассказал Андрей Тяжельников.

Он отметил, что если предстоит долго находиться под солнечными лучами следует защищать кожу одеждой, обязательно носить летние головные уборы, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета, пишет РИА Новости.