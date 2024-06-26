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Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау

Американский кинопродюсер Джон Ландау известный по работе над фильмами «Аватар» и «Титаник», скончался от рака в возрасте 63 лет, сообщает издание Variety.

«Джон Ландау, оскароносный продюсер "Титаника" и обоих фильмов "Аватар", умер от рака. Ему было 63 года», - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что Ландау вошел в историю благодаря совместной работе с кинорежиссером Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник» 1997 года - кинолента стала первым фильмом, собравшим в мировом прокате 1 миллиард долларов. После чего Ландау дважды побил рекорд по кассовым сборам этого фильма, сняв киноленты «Аватар» 2009 года и «Аватар: Путь воды» 2022 года, пишет РИА Новости.