Происшествия

Жителя Пскова будут судить за нарушение половой свободы троих малолетних пасынков

Житель Пскова предстанет перед судом по обвинению в нарушении половой свободы троих пасынков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Фото: СК РФ

По версии следствия, в период с июня по август 2023 года мужчина, находясь по месту жительства, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении троих своих пасынков 11-ти, 8-и и 3-х лет.

Изучением личности обвиняемого установлено, что последний ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.