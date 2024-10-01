Горячее водоснабжение восстановили в общежитии в Великих Луках благодаря прокурору

После вмешательства Великолукского транспортного прокурора в общежитиях филиала университета путей сообщения
восстановлено горячее водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры
В общежитиях Великолукского филиала учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» из-за задолженности свыше 2,7 млн рублей отсутствовало горячее водоснабжение.
Прокурор внес представление, возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП.
В результате нарушения устранены. Задолженность погашена. Подача горячей воды в общежитии восстановлена.