Псковичи могут посетить «Вселенную Пушкина» в библиотеке Курбатова

Новая фотовыставка Банка России в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центробанке.
Для Псковской области Александр Пушкин – не только великий поэт и писатель, но еще и земляк. Именно на Псковской земле были созданы многие его произведения, которые вошли в историю мировой литературы, отметил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.
«Образ Пушкина часто появляется на памятных монетах Банка России. Посетители выставки смогут погрузиться в эпоху, когда он жил и творил, почувствовать себя современниками великого поэта», - рассказал Валерий Фролов.
Фотовыставка оживит знакомые литературные образы и расскажет как о самом Пушкине, так и о времени, на которое он повлиял. И речь здесь не только о «золотом веке» русской поэзии, но и о современности. «Так же, как вселенная Пушкина объединяет множество поколений, мы объединяем прошлое и настоящее в одном выставочном пространстве и предлагаем взглянуть на поэта глазами современных медальеров», - заметили в Банке России.
Экспозиция открыта для псковичей и гостей города до 21 октября.