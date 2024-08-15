Культура

Псковичи могут посетить «Вселенную Пушкина» в библиотеке Курбатова

Новая фотовыставка Банка России в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центробанке.

«Экспозиция расскажет о том, чего вы могли не знать о знаменитом поэте, и покажет его жизнь через образы на монетах. Пушкинские места - настоящие и сказочные, музы и герои, муки творчества и торжество гения. Вселенная Пушкина не только написана пером, но и отчеканена на памятных монетах, - рассказали в Банке России. - Два гривенника извозчику, пачку ассигнаций домовладельцу за наем квартиры, горсть полуимпериалов Наталье Николаевне на портного - каждую из старинных монет и ассигнаций, представленных на фотостендах, Пушкин держал в руках. Деньги играли важную роль в жизни и творчестве поэта и не раз появлялись на страницах его произведений».

Для Псковской области Александр Пушкин – не только великий поэт и писатель, но еще и земляк. Именно на Псковской земле были созданы многие его произведения, которые вошли в историю мировой литературы, отметил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.

«Образ Пушкина часто появляется на памятных монетах Банка России. Посетители выставки смогут погрузиться в эпоху, когда он жил и творил, почувствовать себя современниками великого поэта», - рассказал Валерий Фролов.

Фотовыставка оживит знакомые литературные образы и расскажет как о самом Пушкине, так и о времени, на которое он повлиял. И речь здесь не только о «золотом веке» русской поэзии, но и о современности. «Так же, как вселенная Пушкина объединяет множество поколений, мы объединяем прошлое и настоящее в одном выставочном пространстве и предлагаем взглянуть на поэта глазами современных медальеров», - заметили в Банке России.

Экспозиция открыта для псковичей и гостей города до 21 октября.