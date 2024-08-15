Лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова исполнит органные шедевры в Печорах

В Печорах 9 октября в 18:00 состоится органный концерт с участием лауреата международных конкурсов Екатерины Табаковой (Москва). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «Вконтакте»
Программа концерта:
- Николаус Брунс (1665-1697) — Прелюдия in G
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Прелюдия и фуга си минор, BWV 544
- Микаэл Таривердиев (1931-1996) — Basso ostinato (из Концерта для органа №2 «Полифоническая тетрадь»)
- Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) — Соната №3 ля мажор, op. 65/3
- Георг Муффат (1653-1704) — Токката
- Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839-1901) — Пассакалия (из Сонаты для органа №8 ми минор, op. 132)
- Юрий Буцко (1938-2015) — Интерлюдия (из Первой Большой органной тетради)
- Зигфрид Карг-Элерт (1877-1933) — Симфонический хорал «Jesu, meine Freude», op. 87 №2 : II. Canzone, III. Fuga con Corale