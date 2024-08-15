Лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова исполнит органные шедевры в Печорах

Только в конкуренции будут рождаться чемпионы — глава псковского клуба единоборств

Псковские «драконы» завоевали «серебро» на закрытии гребного сезона в Петербурге

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии агротуризма в Псковской области

Почему «Дама Пик» будет интересна и пушкиноведам, и пушкиноманам, и неискушенным зрителям?