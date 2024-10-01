«Постскриптум»: Обыски у Шлосберга*, отопительный сезон, готовность экотехнопарка и необходимость МРОТ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 октября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Любовь Кузнецова и Артем Татаренко:
- Почти на 12% - в июле следующего года заметно вырастут тарифы ЖКХ.
- Обыски и уголовное дело Льва Шлосберга*.
- Старт отопительного сезона по погодным условиям: обошлось без серьезных происшествий.
- 39% общей технической готовности экотехнопарка – свежие цифры строительства объекта, который должен заработать, по прогнозам властей, в начале следующего года.
- Нужен ли в России МРОТ и зачем?
Подробно о политике ведущие поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
*внесен в реестр иностранных агентов по версии Минюст РФ