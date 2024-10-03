Происшествия

Житель Великих Лук угрожал приезжим винтовкой и попадет под суд

Прокуратура в Великих Луках направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, угрожавшего троим приезжим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В мае трое парней, приехавших в город на день рождения, столкнулись с конфликтом с жильцом дома, где они арендовали квартиру. Местный житель попросил компанию не расходиться и пошёл за пневматической винтовкой. Гости, приняв винтовку за боевое оружие, реально испугались. Мужчина угрожал им расправой.

Теперь дело рассмотрит Великолукский городской суд, а за угрозу убийством мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.