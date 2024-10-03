Происшествия

Два жилых дома горели в Великолукском районе

Пожарные ликвидировали возгорания в двух жилых домах в Великолукском районе 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Утром пожарные ликвидировали пожар на мансардном этаже жилого дома в деревне Волчки. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Специалисты МЧС России, привлекшие 7 сотрудников и 2 единицы техники, потушили огонь.

Вечером того же дня произошло возгорание кровли в садовом некоммерческом товариществе «Борок». Как и в первом случае, причиной могло стать короткое замыкание. Пожарные также спасли гараж и хозяйственную постройку, задействовав 7 человек и 2 спецмашины.