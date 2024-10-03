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Экономика

В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2025 году

08.10.2024 08:15|ПсковКомментариев: 0

В следующем году зарплаты отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки повысят на 13,2 процента, что почти втрое выше официального прогноза инфляции. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В профильном комитете палаты «Парламентской газете» пояснили, кого именно коснется индексация.

Правительство уточнило прогноз инфляции: в 2025 году цены вырастут на 4,5 процента, в 2026 и 2027 годах — еще на 4 процента. Это значит, что в соответствии с этими цифрами проиндексируют и все бюджетные обязательства. В том числе 1 сентября будущего года — стипендиальный фонд для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, а 1 октября — денежное довольствие военнослужащих и зарплаты сотрудников органов госвласти.

При этом для отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки объем бюджетных ассигнований увеличат гораздо выше инфляционного уровня. Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы с 1 января 2025 года для них составит 13,2 процента, с 2026 года — 10,2 процента, с 2027-го — 8,3 процента. В пояснении Правительства указано, что повышение зарплаты коснется работников, определенных в майских указах президента 2012 года.

«В указах, например, предусмотрено доведение оплаты труда врачей и высококвалифицированного медперсонала до 200 процентов к средней заработной плате по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100 процентов. По последним данным Росстата, средняя зарплата за год у нас выросла на 18 процентов. И, конечно, нужно подтягивать к этому уровню весь персонал социально значимой группы», — пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат уточнила, что повышение на 13,2 процента — это усредненный показатель, и он может варьироваться, быть чуть больше или меньше в разных госучреждениях.

В майские указы главы государства вошли педагоги школ, детсадов, сотрудники медучреждений, организаций, оказывающих соцуслуги детям-сиротам, а также преподаватели и мастера профобразования, работники учреждений культуры, соцработники, санитарки, медсестры и фельдшеры. Их зарплата должна быть не ниже средней по региону. Не ниже средней зарплаты учителя должны получать и педагоги допобразования. Двойной размер средней по региону зарплаты положен преподавателям вузов, научным сотрудникам, врачам, фармацевтам и прочим высококвалифицированным медикам, пишет «Парламентская Газета»

Светлана Бессараб напомнила, что выполнение этих майских указов влияет на рейтинг эффективности глав регионов. Кроме того, они могут из своих бюджетов назначать дополнительные преференции этим категориям работников. Например, в виде каких-либо компенсаций.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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