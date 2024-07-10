Происшествия

Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области

Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Противотанковую гранату и противопехотную мину идентифицировала группа разминирования города Великие Луки вблизи деревни Копылок Пустошкинского района.

Семь артиллерийских снарядов распознали вблизи деревни Язно Невельского муниципального округа.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).