Происшествия

Житель Порховского района сядет в тюрьму на 8 лет за избиение знакомого до смерти

Жителя Порховского района признали виновным в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СК РФ

️Доказательства, собранные следователем Порховского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя.

Установлено, что в апреле 2023 года между осужденным и его знакомым на почве личной неприязни друг к другу произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес не менее 13 ударов кулаками и ногами по потерпевшему, в результате чего последний скончался на месте преступления.

️Приговором суда виновный осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.