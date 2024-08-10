Происшествия

Мошенники обманули великолукского пенсионера и заполучили доступ к его аккаунту на «Госуслугах»

Следователи ОМВД России по городу Великие Луки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. С заявлением в отдел полиции обратился 66-летний пенсионер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина рассказал, что днем ему поступил звонок на мобильный телефон. Звонивший представился работником поликлиники и сообщил о необходимости пройти диспансеризацию. Великолучанин сообщил собеседнику свои личные данные и предоставил коды из поступивших смс-сообщений.

В результате этого злоумышленник сумел зайти в личный кабинет великолучанина на сайте по предоставлению государственных услуг, после чего аккаунт был заблокирован.