Происшествия

Пенсионерка с желтым ведром пропала в Стругокрасненском округе

76-летняя Екатерина Шабалина пропала в Лежно Стругокрасненского муниципального округа. 13 августа она ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, размер обуви - 38, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка.

Была одета в синий спортивный костюм. С собой было желтое ведро. Информацию, которая поможет в поисках пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.