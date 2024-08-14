Происшествия

Жительница Новосокольнического района перевела мошенникам почти миллион рублей

Жительница Новосокольнического района перевела мошенникам почти миллион рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратилась 39-летняя женщина. Днем ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил ей, что на нее оформляется несанкционированный кредит.

Доверчивая женщина решила «обезопасить» свои деньги - самостоятельно перевела кредитные средства через банковские терминалы. В итоге добычей злоумышленника стала крупная сумма - 900 000 рублей.

Великолукские полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» УК РФ по факту хищения денежных средств. Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.