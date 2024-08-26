Происшествия

Великолучанка потеряла более 35 тысяч рублей под предлогом аренды паркинга

59-летняя великолучанка отдала мошенникам более 35 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный собеседник на сайте бесплатных объявлений путем обмана завладел ее денежными средствами - ущерб составил почти 36 тысяч рублей.

Под предлогом найма паркинга в Северной столице России великолучанка стала общаться с продавцом сначала на сайте, а потом в мессенджере, в результате чего перевела свои личные средства через приложение на банковский счет продавца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Изъяты выписки по счету и детализация звонков. Расследование продолжается.