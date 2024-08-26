За сутки трое псковичей обогатили мошенников почти на пять миллионов рублей

Вновь в полицию поступили сообщения о мошенничестве. За последние сутки трое псковичей отдали в руки аферистов почти пять миллионов рублей, сообщает УМВД России по Псковской области.
28-летнему жителю Псковского района «сотрудник банка» рекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Молодой человек послушал рекомендации и снял кредитные средства, а после - перевел их на безопасный счет, который принадлежал мошеннику. В итоге доверчивый житель региона лишился более 2 миллионов 600 тысяч рублей.
Аналогичный звонок поступил псковичке 1969 года рождения. После разговора с ней злоумышленник получил более 2 миллионов 200 тысяч рублей.
Пенсионеру 1960 года из Печорского района 26 августа поступил схожий звонок: «сотрудник Росфинмониторинга» также убедил печерянина перевести деньги - 144 тысячи рублей - на безопасный счет.
В общей сумме мошенники получили 4 миллиона 944 тысячи рублей.
По все фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.