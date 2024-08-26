Происшествия

19-летний молодой человек пропал в Пушкиногорском районе

19-летний Климент Голищенко пропал в деревне Пошитни Пушкиногорского района. 23 августа молодой человек ушел в неизвестном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 187 сантиметров, темно-русые волосы, короткая стрижка, нормальное телосложение. Одет был в черную толстовку с капюшоном, черные брюки и серые кроссовки с зелеными шнурками. При себе имел черный рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.