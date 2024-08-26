Происшествия

Неосторожность с огнем привела к пожару на улице Ижорского Батальона в Пскове

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на улице Ижорского Батальона в Пскове 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: главное управление МЧС России по Псковской области

В 17:13 поступило сообщение о пожаре. Специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем. Спасено строение.

Привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.