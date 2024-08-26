Происшествия

Пскович совершил 10 краж из продуктового магазина

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил 10 краж из магазина «Пятерочка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В апреле 2024 года обвиняемый решил зайти в магазин, чтобы посмотреть ассортимент товара. Внутри он увидел полку с шампунями и решил их украсть, так как у него было тяжелое материальное положение.

Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый взял 3 флакона с шампунями и спрятал их под пояс брюк. Аналогичным образом он украл из магазина 11 пачек сливочного масла и 3 упаковки кофе.

Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.