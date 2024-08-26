Происшествия

Пенсионер на серебристом автомобиле Mersrdes пропал в Печорском округе

Пропал 69-летний пенсионер Михаил Бобровников. По данным псковского регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина может находиться в Печорском муниципальном округе или в деревне Просторное Курской области. Известно, что он 16 августа выехал из дома на своем автомобиле марки Mersrdes Benz серебристого цвета.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Одет был в красную футболку, серые штаны и желтые ботинки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.