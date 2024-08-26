Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара в Великих Луках

По предварительной оценке, причиной возгорания неэксплуатируемого строения на улице Рыкановской в Великих Луках 28 августа стало короткое замыкание электропроводки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской Области. Для тушения пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В этот же день в 19:31 поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в деревне Песчивицы Новоржевского муниципального округа. Возможной причиной явилось неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В 2:54 по той же причине произошло возгорание жилого дома на улице Малые Лышницы в деревне Лышницы Плюсского района. К ликвидации возгорания были привлечены 4 специалиста и 2 единицы техники.