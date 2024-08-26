Происшествия

Подозреваемого в краже спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Ставского – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту хищения проводится проверка.