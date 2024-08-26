Происшествия

Великолучанка стала жертвой новой схемы обмана

Случай мошенничества с использованием новой схемы обмана произошел с великолучанкой 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанке 1966 года рождения вечером поступил звонок от неизвестного. Лжесотрудник сотовой компании предложил подключить скоростную мобильную связь «5G». Предложение заинтересовало потерпевшую. Собеседник сообщил, что необходимо установить и настроить специальное программное обеспечение - сделать это можно дистанционно.

Получив удаленный доступ к гаджету женщины, мошенник сумел через мобильное приложение оформить кредит и вывести денежные средства путем перевода. Общая сумма ущерба - 1 710 000 рублей.

В настоящее время идет расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.