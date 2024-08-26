Происшествия

Псковичка перевела почти 2,7 миллиона рублей на «безопасный счет»

В полицию 28 августа обратилась 29-летняя псковичка с заявлением о краже крупной суммы денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По словам пострадавшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудником сотовой компании и сотрудником банка. Они сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит, а для предотвращения мошенничества порекомендовали женщине самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на специальный «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, пострадавшая последовала их указаниям и перевела крупную сумму денег в размере 2 676 000 рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничсетво» УК РФ. Ведется следствие.