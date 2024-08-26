Происшествия

Почти на 400 тысяч рублей за сутки обогатились мошенники за счет псковичей

Очередные случаи дистанционного хищения денежных средств зарегистрированы в Псковской области. На этот раз жертвами злоумышленников стали жители Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 5 сентября псковичу 1947 года рождения позвонил лжесотрудник силового ведомства и убедил пенсионера, что на него неизвестные пытаются несанкционированно оформить кредит. Потерпевший решил прервать незаконную операцию и сообщил звонившему свои персональные данные и коды доступа в приложение банка. В итоге с его счета были похищены не кредитные, а личные накопления - 298 тысяч рублей.

63-летнему великолучанину также накануне вечером позвонил дистанционный похититель денежных средств. Он представился сотрудником сотовой компании и предложил улучшить качество мобильной связи и скорость интернета. В результате общения с кредитной банковской карты мужчины было похищено 90 тысяч рублей.

Сейчас следователями возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.