Происшествия

Две минометные мины идентифицировали в невельских лесах

Две минометные мины идентифицировали в лесном массиве вблизи деревни Новохованск Невельского района 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки были идентифицированы две минометные мины калибра 82 миллиметра.

Неделей ранее также был обнаружен подобный снаряд в городе Великие Луки

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Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).