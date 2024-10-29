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Происшествия

Возгорание двух жилых домов предотвратили пожарные в Псковской области

30.10.2024 09:58|ПсковКомментариев: 0

За прошедшие сутки в Псковской области произошло три возгорания. Благодаря оперативной работе пожарным удалось спасти два жилых дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.  

Первый инцидент был зарегистрирован в 14:29, пожар произошел в хозяйственной постройке в деревне Красный Бор Порховского района. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Возгорание ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В 21:08 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Центральной в деревне Крипецкое-1 Псковского района. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы успешно предотвратили распространение огня и спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. В ликвидации пожара участвовали 7 специалистов и 2 единицы техники.

А в 23:17 в Великолукском районе в деревне Мандусово произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. По предварительной версии, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Благодаря оперативным действиям пожарных жилой дом был спасен.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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