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Два владельца общепитов в Пскове понесут наказание за незаконное привлечение к работе шеф-поваров и официанта

Два владельца псковских общепитов попали под административную статью за незаконное привлечение к работе шеф-поваров и официанта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе проведенной проверки установлено, что владельцы двух организаций общественного питания привлекали для работы в качестве шеф-повара и официанта работников без оформления с ними трудовых отношений.

«Не оформление трудового договора с работниками ущемляет конституционное право граждан на труд, в том числе его оплату, что создает препятствие к надлежащему социальному обеспечению в последующем.Уклонение от оформления трудового договора в письменной форме влечет административную ответственность работодателя по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ», - отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города в отношении указанных работодателей вынесла постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, которые вместе с материалами проверки направлены в государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 5.27 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.